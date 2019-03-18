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  • 18.03.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 20:21

Başkan Erdoğan 'ni havadan inceledi

Başkanı 'deki programın helikopterle 'a döndü.

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan inceledi

Başkan , 'deki programının ardından helikopterle 'a döndü. Başkan Erdoğan, dönüş yolunda 'ni havadan inceledi.

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde ilk ezan geçtiğimiz hafta okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.

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