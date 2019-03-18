Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a döndü. Başkan Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde ilk ezan geçtiğimiz hafta okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.