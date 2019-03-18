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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 06:41

EGM: Üç günde 59 kilo ele geçirildi

, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen 'Sokak' operasyonlarında 59 kilo 192 gram maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet açıkladı: 59 kilo ele geçirdil
, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'yla Mücadelede Kararlıyız' başlığıyla son üç gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen 'Sokak' operasyonları hakkında bilgi verdi. Açıklamada 43 ilde uyuşturucu üretimi ile satıcılarına yönelik düzenlenen 'Sokak' operasyonları sonucunda 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.



Ayrıca, 59 kilo 192 gram , 20 bin 750 adet uyuşturucu hap, 22 adet tabanca, 320 adet fişek, 14 adet hassas terazi ve 19 bin 75 TL para ele geçirildiği belirtildi.

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