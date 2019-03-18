Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tek terörist mümkün değil



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Çanakkale bir savaştan dostluğun çıktığı nadir olaylardan birisi. Yeni Zelanda özellikle deniz zaferinden sonra Çanakkale'yi geçemeyeceklerini anlayınca ve işgal edemeyeceklerini anlayınca, karadan yeni bir harekat başlatıyorlar. Yeni Zelanda ve Avustralyalılar'dan oluşan bir ordu Anzaklar. Kara harekatına katılıyor olması bu ilişkiyi böyle başlatıyor. Hamdolsun bizim açımızdan baktığımızda zaferle sonuçlanan ve yine Çanakkale'yi geçilmez kılan bir savaş.

İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞUNA VURDU

Ama ilginç bir şekilde oradan bir dostluk doğuyor. Buradan 100 yıl sonrasında bir yakınlık... Bir taraftan bu savaş Yeni Zelandalıları ve Avustralyalıların kendi kimliklerini kazandıkları bir yapıya dönüşüyor. Bizim açımızdan da 'Artık evlatlarınızı merak etmeyin onlar bizim topraklarımızda' diyerek buradaki ailelere gönderdiği bir mesaj var tabii.

Biz bugün niye buradayız? Burası Anzaklar'ın da Yeni Zelandalılar'ın da Anzaklar'a ilişkin törenleri yaptıkları yer. Burası da Hatıralar Köprüsü... Biz de bugün buradayken bir çelenk bırakmak istedik ve hatırlamak istedik. Bu vesileyle iki ülkenin dostluğuna da vurgu yapmak istedik. Türkiye ve Yeni Zelanda ilişkiler noktasında oldukça iyi düzeyde, en üst düzeyde.





Oldukça iyi bir aşamadayız. Belki, sonraki aşamada Cumhurbaşkanımızın bölgeyi ziyareti söz konusu olabilecek. Tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ümit ediyoruz ki böyle bir savaş bir daha yaşanmaz dünyada. Doğru dersler çıkarmamız lazım.

'TERÖRİZMİN HERHANGİ BİR DİNLE ALAKALANDIRILMAMASI LAZIM'

Ne birinci ne de ikinci dünya savaşından henüz doğru dersleri çıkarabilmiş değil bütün dünya. Biz bu mesajı bir kez daha ilan edecek olalım. Çıkarılacak mesajlar dostluk mesajları, ırkçılığa karşı; özellikle cuma günü burada yaşanan islam düşmanlığına dönüşen söylemlerin durdurulması; terörizmin, teröristin herhangi bir din ile uzaktan yakından alakalandırılmaması önemli.

Coğrafya çok uzak olsa bile gönüller kalpler çok yakın. Türkiye'nin durduğu nokta çok nettir, barışın, dostluğun, mazlumun yanındadır. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun fark etmez.

'TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Saldırıya ilişkin bilgiler aslında kamuoyunda olan tarafıyla paylaşabiliriz. Şu anda bir kişi tutuklanmış durumda. Hepinizin bildiği şahıs zaten, saldırıyı yapan kişi. Biz bunun şahsi tek bir teröristin yapabileceği bir eylem olmayacağını düşünüyoruz. Yetkililere ifade ediyoruz. Hele hele adına manifesto denen şeyin, ülkemizi, cumhurbaşkanımızı hedef alan bir yapı. Birçok şeyle tehdit eden böyle bir dökümanın bir kişi tarafından hazırlanıp, sonra da eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Türkiye elinden geleni yapıyor.

Cumhurbaşkanımız da açıkladılar. Yeni Zelandalı yetkililerden de her seviyede soruşturmanın derinleştirilmesi talebini iletmiş durumdayız. Kendileri de soruşturmayı her şekilde yapıyorlar.