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'nın Papua eyaletine bağlı Jayapura'da etkili olan nedeniyle 70 kişi öldü

Küresel felaket: 70 ölü
'nın Papua eyaletine bağlı Jayapura'da etkili olan e dönüştü. Önüne ne çıktıysa sürükleyip götürdü. Felakette, 70 kişi öldü. Bölgeden 3 binden fazla kişi, başka yerleşim yerlerine götürüldü. Selde 59 yaralı olduğunu açıklamıştı. İki ay öncesi yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.

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