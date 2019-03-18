Endonezya'nın Papua eyaletine bağlı Jayapura'da etkili olan şiddetli yağışlar sele dönüştü. Önüne ne çıktıysa sürükleyip götürdü. Felakette, 70 kişi öldü. Bölgeden 3 binden fazla kişi, başka yerleşim yerlerine götürüldü. Selde 59 yaralı olduğunu açıklamıştı. İki ay öncesi yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.
- Güncel
- 18.03.2019
- Gazete
Endonezya'nın Papua eyaletine bağlı Jayapura'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 kişi öldü
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