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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 15:14

Bakan Soylu duyurdu! ile 'ın ortak operasyonu başladı

, "Bu sabah 08.00 itibarıyla 'la doğu sınırımızda 'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız" dedi.

Türkiye ile İran'ın ortak operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle 'la doğu sınırımızda 'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

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