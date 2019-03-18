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  • 18.03.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 14:11

Bakan Albayrak'tan mesajı

Bakan Albayrak, ve dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak'tan 18 Mart mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , ve dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:

"Türk milleti için ebedi yurdu Anadolu'nun ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğu hakikatini bizlere miras bırakan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. #ÇanakkaleGeçilmez

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