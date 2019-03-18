Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:
"Türk milleti için ebedi yurdu Anadolu'nun ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğu hakikatini bizlere miras bırakan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. #ÇanakkaleGeçilmez
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