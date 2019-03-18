Tam 104 yıl önce atalarımız Çanakkale'de tarih yazdı... Çanakkale Savaşı'nda hem karadan hem de denizden yürütülen savaşta büyük bir zafer kazanıldı. Birçok şehit verildi. Şiirler, destanlar yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum." demişti, bir ulus bu zaferle savaşın seyrini değiştirdi. Şimdi milyonlarca vatansever atalarını şiirler ve sözlerle en güzel şekilde anıyor.

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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.





Ardından, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Bakan Akar ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.

Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, Avrupa Askeri Sorumlusu Tuğamiral Guy Howtorn ve Hükümet Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Hükümet Askeri Ataşesi Yarbay Emma Tomas ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.



Etkinliğin ardından, Avustralya ile Yeni Zelanda'dan gelen konuklar ve törene katılan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Akar, daha sonra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.





TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde düzenlenecek törenlere hazır.





Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki 210 kişilik ekip, tören öncesi hazırlık çalışmalarını titizlikle yürüttü. Tören alanına 3 bin kişilik portatif tribün, protokol çadırı, ses sistemleri ve iki büyük ekran kuruldu.

Bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirildi. Şehitler Abidesi çevresine 15 bin kırmızı ve beyaz şakayık dikildi.



