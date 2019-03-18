Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Troya Müzesi bizim Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır. Bu yönde şimdiye kadar Çanakkale ve yarımada bölgesinde birçok projeyi hayata geçirdik. Bu bölgenin kadim tarihini, kapsamlı, hassas, itinalı ve sabırlı bir çalışmayla tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık.



'ADETA TARİH FIŞKIRAN BİR AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİDİR'

Çanakkale Şehitliğimizi bakımsızlıktan kurtarmak için başbakanlığımın ilk döneminden itibaren büyük bir gayret sarf ettik. Allah'a hamd olsun, yazılan destanın ruhuna, manasına ve önemine uygun bir hüviyete kavuşturduk. Şehitlikler kadar müzeler de bir milletin tarihinin aynasıdır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Anadolu, her metrekaresinden adeta tarih fışkıran bir açık hava müzesi gibidir. Çanakkale'den Mardin'e Antalya'dan Trabzon'a kadar her bir şehrimiz tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır.

'ÜLKE GENELİNDE 142 MÜZEMİZİ YENİLEDİK'

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bu eşsiz hazinenin kıymetini bilmek; siyasetçisinden sanatçısına çiftçisinden esnafına kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum. Hükümet olarak son 17 yılda bu alanda gerçekten çok büyük çaba harcadık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzesi arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Ziyaretçi sayısını 7 milyondan 2018 yılında 28.2 milyona ulaştırdık.

2002 yılında kazıların sayısı 52 iken bu rakam şu anda 122'ye ulaştı. Ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına, ait olduğu yere geri getirmenin mücadelesini de veriyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Troya Müzesi tarihimizi gelecek kuşaklara en güzel biçimde taşıma çabamızın son örneğidir. Troya, UNESCO tarafından 1998 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli ören yerlerimizden birisidir.

Bugün de Troya'nın barındırdığı tarihi hazineleri hizmete açıyoruz. 19 Nisan 2013 tarihinde inşasına başladığımız Troya Müzesi'ni 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyoruz. 52 eser açık teşhir, 1712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere 1764 eserin sergisini yapıyoruz. Ayrıca müzede sergilenmek üzere tespit edilen birçok kayıp eserin yurt dışından ülkemize getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür bakanlığımızın bu süreci hassasiyetle takip ederek müzeyi daha da zenginleştireceğine inanıyorum.

Bir kez daha Troya Müzesi'nin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Çanakkale şehitlerimizi bir kere daha yad ediyorum.