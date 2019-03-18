Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı
Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Başkan Erdoğan, "Yokluğu hissediliyordu. Mimarisiyle, tam bir özgün mimari olmuş oldu. Ben tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Burada ibadethane yoktu. Bu da bize nasip oldu. " dedi.
18.03.2019 19:45
- Son Güncelleme: 18.03.2019 19:46
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