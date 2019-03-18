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Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı

Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Başkan Erdoğan, "Yokluğu hissediliyordu. Mimarisiyle, tam bir özgün mimari olmuş oldu. Ben tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Burada ibadethane yoktu. Bu da bize nasip oldu. " dedi.

18.03.2019 19:45 - Son Güncelleme: 18.03.2019 19:46
Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı

Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yokluğu hissediliyordu. Mimarisiyle, tam bir özgün mimari olmuş oldu. Ben tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Burada ibadethane yoktu.

Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı

Bu da bize nasip oldu. Şimdi bu kurdelayı keseren Şehitler Abidesi Camii'mizi açmış olalım.

Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı
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