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  • Son Güncelleme: 17.03.2019 19:20

'dan iddiası: Saldırıda bazı hükümetlerin....

Meclis Başkanı , 'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının "sadece ırkçı nedenlerle yapıldığı" konusunda şüpheleri bulunduğunu belirterek, bu olayda "bazı hükümetlerin parmağının olabileceğini" ileri sürdü.

İran'dan Yeni Zelanda iddiası: Saldırıda bazı hükümetlerin....

Laricani, yaptığı konuşmada, 'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısının herkesi bir konuda uyardığını belirten Laricani, "Avrupa ülkelerinin bazen görünürde farklı çehrelere bürünse de özü terörizm olan akımlarla ilgili gerekli önlemleri alması" gerektiğini söyledi.

"BU SALDIRININ SALT IRKÇI SAİKLERLE YAPILDIĞINDAN ŞÜPHELİYİZ"
bu tür saldırıların yaşanmasına neden olduğunu belirten Laricani, "Bu saldırının salt ırkçı saiklerle yapıldığından şüpheliyiz. Olayın perde arkasında daha önemli nedenler olabilir. Bazı hükümetlerin bu saldırıda parmağı olabilir. Olayın farklı boyutları açığa çıkarılmalıdır." dedi.

Dışişleri Bakanlığından, (İİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) vasıtasıyla konunun takipçisi olmasını ve saldırının detaylarının ortaya çıkarılmasını isteyen Laricani, "Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda bazı hükümetlerin parmağının olduğu şüphelerini araştırmalıdır. Bu vahşi cinayetin kolayca unutulmasına izin verilemez. Eğer Batılı ülkeler şu ana kadar bu konuya ilişkin doğru bir tavır sergilemiş olsaydı teröristler bu tür olayları gerçekleştirmeye cüret edemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

RUHANİ'NİN IRAK ZİYARETİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin geçen haftaki ziyaretinde, ekonomi, siyaset, güvenlik ve turizm konularında iş birliği için uygun bir zeminin oluştuğunu ve 1975 anlaşmasıyla ilgili çok önemli kararlar alındığını kaydeden Laricani, bu anlaşmaların uygulamaya konulması için takipçi olması gerektiğini ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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