Son dakika... Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi. Son dakika gelişmesine göre, Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.