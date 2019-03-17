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  • 17.03.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 18:19

dakika... Gri listede yer alan terörist öldürüldü

dakika... Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan "" kod adlı olduğu belirlendi.

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