Meteoroloji'den polen harekatı! Baharla birlikte birçok kişinin alerjisini zirveye çıkartan polenle ilgili müthiş çalışma. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kurulacak yeni birimle her saat polen tahmini yapılacağını açıkladı.

Kuşkusuz polen bahar aylarında birçok kişinin korkulu rüyası. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu konuda çok özel bir çalışmaya imza attı. Kamu kurumları ve Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılar da yapacak olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne büyük övgü geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün







Atmosferde en sık rastlanılan alerjenlerden olan polenlerin taşınmasında rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem ve yağış gibi meteorolojik parametrelerin etkili olduğu, bu alanda yapılan çalışmalarda meteoroloji bilimine ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin Ege Üniversitesi, kamu kurumları ve bazı üniversitelerle iş birliğine imza attığına dikkat çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk defa uygulanacak Polen Gözlem ve Uyarıları Projesi ile polen alerjisi tahmin ve uyarılarını yayınlaması gibi, diğer konularda da çok farklı sektörlere, çok farklı hizmetler sunmaya başladığını söyledi. polen bahar aylarında birçok kişinin korkulu rüyası.de bu konuda çok özel bir çalışmaya imza attı. Kamu kurumları veile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde,kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılar da yapacak olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne büyük övgü geldi.ndan yapılan açıklamada,nün hava durumu tahminlerine yeni anlayış getirdiği belirtildi.Atmosferde en sık rastlanılan alerjenlerden olan polenlerin taşınmasında rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem ve yağış gibi meteorolojik parametrelerin etkili olduğu, bu alanda yapılan çalışmalarda meteoroloji bilimine ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada,nün konuya ilişkinkamu kurumları ve bazı üniversitelerle iş birliğine imza attığına dikkat çekildi., ilk defa uygulanacakile polen alerjisi tahmin ve uyarılarını yayınlaması gibi, diğer konularda da çok farklı sektörlere, çok farklı hizmetler sunmaya başladığını söyledi. TÜM MANŞETLER