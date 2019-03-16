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  • 16.03.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 23:04

Başkan Erdoğan Katliamı kurbanlarını andı

Başkan Erdoğan, katliamının 31'nci yılı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Halepçe Katliamı kurbanlarını andı

Başkan , Irak eski Cumhurbaşkanı 'in talimatıyla 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen Katliamı'na ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."


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