Başkan Erdoğan Halepçe Katliamı kurbanlarını andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in talimatıyla 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen Halepçe Katliamı'na ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:



"31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."





