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  • Son Güncelleme: 17.03.2019 00:14

, gençlerle buluştu

, 'da gençlerle bir araya geldi.

Bakan Albayrak gençlerle buluştu
, 'da gençlerle bir araya geldi. Twitter hesabından görüşme ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Bugünü Kartal'da gençlerimiz ile bitirdik. Onların hayallerine ortak olacak, onları hayallerimize ortak edeceğiz." ifadelerine yer verdi.




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