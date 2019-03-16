Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kartal'da gençlerle bir araya geldi. Twitter hesabından görüşme ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Bugünü Kartal'da gençlerimiz ile bitirdik. Onların hayallerine ortak olacak, onları hayallerimize ortak edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gençlerle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kartal'da gençlerle bir araya geldi.
- Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit!
- Bakan Albayrak Bayburtlular ile buluştu
- CHP'li belediyeden çevre skandalı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.