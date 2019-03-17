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  • Son Güncelleme: 17.03.2019 11:16

Katliam emrini Papaz Brunson mu verdi?

'da camide katliam yaparak 50 kişiyi şehit eden aşırı ağcı terörist 'ın ziyaretlerinde İzmir’de papaz Brunson’la görüşmüş ve talimat almış olabilir mi? Haçlı teröristin, 17-20 Mart ve 13 Eylül- 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de 7 ili ziyaret ettiği tespit edilmişti.

Katliam emrini Papaz Brunson mu verdi?
Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıkmış, teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilmişti. Yeni Asır yazarı Erhan Gülenç bugünkü yazısında terörist Tarrant'ın katliam emrini İzmir'de almış olabileceğini yazdı. İşte Gülenç'in o yazısı...

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