Katliam emrini Papaz Brunson mu verdi?

Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıkmış, teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilmişti. Yeni Asır yazarı Erhan Gülenç bugünkü yazısında terörist Tarrant'ın katliam emrini İzmir'de almış olabileceğini yazdı. İşte Gülenç'in o yazısı...