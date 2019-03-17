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  • 17.03.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 10:58

ve BDP yöneticilerine terör u

Iğdır'da aralarında ve yöneticilerinin de olduğu 13 şüpheli, terör örgütü unda gözaltına alındı.

HDP ve BDP yöneticilerine terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2015 yılının Ağustos ayında Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik ları engellemeye çalışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu sözde "canlı kalkan" çadırı kurarak Ağrı Dağı bölgesinde "güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olmak" suçundan eski Tuzluca belediye başkan yardımcısı Neşegül Can, İl Eş Başkanı Şemam Kalkan, belediye meclis üyeleri Mehmet Sadık Aras, Yener Akarslan ve Ahmet Karaca, HDP'nin belediye meclis üyesi Adayı Halis Güney, eski HDP il genel meclisi üyeleri Kemal Tuğran ve Mehmet Sıddık Kırang, DBP yöneticisi Abdulselam Çekim, HDP Tuzluca ilçe yöneticisi Abdullah Tosun, eski DBP il başkanı Kemal Kum, eski DBP Tuzluca ilçe başkanı Alican Calayır ile HDP üyesi Nuri İlkin gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Aynı soruşturmayla ilgili 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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