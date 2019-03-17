‘İYİ Parti, HDP’nin altında kaldı’ isyanı

İYİ Parti ile ittifak yapan CHP, PKK'nın sesi olan HDP ile de gizli ittifakta birleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hazırladığı meclis üyesi listesinde HDP'li adayları üst sıralara yerleştirdi. HDP'li avukat Zeynel Abidin Yener'in listenin 7'nci sırasında yer alması İYİ Parti Beylükdüzü İlçe Başkanlığı'nı rahatsız etti.
HDP'li üyelere isyan eden 22 yönetici, "İyi Parti HDP'nin altında kaldı" diyerek istifa etti. İlçe Sekreteri Tayfun Ünlü, 3 başkan yardımcısı ve 18 komisyon üyesinin bulunduğu 22 kişilik ekip, "Biz ülkücüyüz, HDP'nin alt sırasında temsilcimizin adının olması İYİ Parti'ye hak ettiği değerin verilmediğini gösterir" diyerek tepkilerini dile getirdi. İstifa eden isimlerden Ünlü, HDP'li birinin olduğu listeye sıcak bakmalarının mümkün olmayacağını söyledi.
ERHAN ÖZTÜRK
HDP'li üyelere isyan eden 22 yönetici, "İyi Parti HDP'nin altında kaldı" diyerek istifa etti. İlçe Sekreteri Tayfun Ünlü, 3 başkan yardımcısı ve 18 komisyon üyesinin bulunduğu 22 kişilik ekip, "Biz ülkücüyüz, HDP'nin alt sırasında temsilcimizin adının olması İYİ Parti'ye hak ettiği değerin verilmediğini gösterir" diyerek tepkilerini dile getirdi. İstifa eden isimlerden Ünlü, HDP'li birinin olduğu listeye sıcak bakmalarının mümkün olmayacağını söyledi.
ERHAN ÖZTÜRK
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