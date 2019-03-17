Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan Antalya'daki miting esnasında İzmir mitingine kaç kişi katıldı sorusuna da yanıt verdi. Peki, Cumhur İttifakı İzmir Mitingine kaç kişi katıldı? İşte cevabı...

İZMİR MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya'da düzenlenen mitinginde "Resmi rakamı söylüyorum; 120 bin kişi ile İzmir'de mitingimizi yaptık" şeklinde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmirin'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.

Antalya böyle dik durdukça hiç bir Haçlı bozuntusu aramıza giremez. Öyle seslenin ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde değil.

17 yıldır vatanımıza olan minnet borcumuzu, milletimize olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Biz muhalefet gibi söz değil hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz. Biz herkesin kıyafetine, inancına, hayat tarzına kefiliz.

CHP ne demektir. Çöp, çukur, kötü yapılaşma her şey var. 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım, kimse için ayrımcılık yapmadık. Seçim dönemlerinde neyi vaat ettiksek, Allah'ın izniyle onları sunduk. CHP, Sosyal devlet kavramının içini boşaltırken biz en güzel şekilde tatbik ettik. Lafla güzellik olmaz dedik. Her şehrimize güzelliklerle damga vurduk.

Yeni bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Antalya'nın en büyük Millet Bahçesi olacak. Sağlık alanında yeni bir devrime imza atıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 4432 konut projesini hayata geçirdik. Kepez'in mülkiyet meselesini biz hallettik. Kepezli kardeşlerimin özlemle beklediği tapularına kavuşturuyoruz.