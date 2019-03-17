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  • Son Güncelleme: 17.03.2019 10:19

'ın kuzeyindeki terör operasyonları

'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında 2 askerin şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca dün 'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmış, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Bölgede yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.


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