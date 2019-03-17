Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Tekirdağ, Çatalca, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'da halka hitap etti. Erdoğan, Tekirdağ'da Yeni Zelanda canisinin İstanbul'a geldiğini hatırlatarak, "Be namussuz, Yeni Zelanda nere, İstanbul nere... İstanbul'a gelmiş. Çalışmalar yapılıyor, bunun bağlantısı nerelerde var, çıkaracağız. Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım" dedi. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cami katliamıyla ilgili skandal açıklamalarına da sert tepki gösterdi: Avustralyalı bir senatör var; ahlaksız, edepsiz; bakın dünkü olayla ilgili ne diyor? Ve Bay Kemal ne diyor? Bay Kemal, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Terbiyesize bak.
Senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Şu hale bak ya. Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar kendini kaybetmiş birisi, bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal; sen önce kendini gözden geçir kendini. Zaten sen şu anda teröristlerle berabersin. Teröristlerle kol kolasın. Sen zaten ta Kandil'dekileri Cudi'dekileri yanına alıp onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin. Şu ifadeye bak ya. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek.
HESABINI VEREMİYOR
Başkan Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? 'İslam dünyası kendisine bir bakmalı' diyor. Bir Müslüman bunu Müslümanlara nasıl yakıştırır?" dedi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş ile ilgili de şunları söyledi: "Ankara'da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyrun ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Bay Kemal çık adayının karşılıksız senetle dolaştığını sen izah et. Şimdi kaçıyorlar, arkadaşlarımız da onları kovalıyor."
HAÇLI BOZUNTULARI
Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da ise şu mesajı verdi: "Buradan Gaziosmanpaşa'dan bize saldıran haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum, başaramayacaksınız, bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz.
ZEYNEL YAMAN
Senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Şu hale bak ya. Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar kendini kaybetmiş birisi, bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal; sen önce kendini gözden geçir kendini. Zaten sen şu anda teröristlerle berabersin. Teröristlerle kol kolasın. Sen zaten ta Kandil'dekileri Cudi'dekileri yanına alıp onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin. Şu ifadeye bak ya. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek.
HESABINI VEREMİYOR
Başkan Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? 'İslam dünyası kendisine bir bakmalı' diyor. Bir Müslüman bunu Müslümanlara nasıl yakıştırır?" dedi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş ile ilgili de şunları söyledi: "Ankara'da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyrun ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Bay Kemal çık adayının karşılıksız senetle dolaştığını sen izah et. Şimdi kaçıyorlar, arkadaşlarımız da onları kovalıyor."
HAÇLI BOZUNTULARI
Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da ise şu mesajı verdi: "Buradan Gaziosmanpaşa'dan bize saldıran haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum, başaramayacaksınız, bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz.
ZEYNEL YAMAN
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