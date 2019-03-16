Muğla'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Turgut mahallesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3.6 şiddetindeki depremden yarım saat önce 1.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.

Saat 16.50'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.6 şiddetindeki deprem çevre ilçelerden hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.



SON DEPREMLER (16 MART 2019)

Kandilli'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, 16 Mart Cumartesi günü gerçekleşen son depremler şu şekilde:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.03.16 16:50:12 37.1595 28.6928 5.0 -.- 3.6 3.7 TURGUT-ULA (MUGLA)

2019.03.16 15:37:15 37.1618 28.7068 10.8 -.- 1.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2019.03.16 14:27:31 36.2743 28.9363 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2019.03.16 13:28:41 40.1332 30.7768 0.0 -.- 1.8 -.- GUNEY-SARICAKAYA (ESKISEHIR)

2019.03.16 13:16:55 40.1810 30.7742 0.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU)

2019.03.16 12:07:09 37.1012 27.8702 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)

2019.03.16 12:03:03 37.0900 35.9868 4.6 -.- 2.1 -.- DAGISTAN-CEYHAN (ADANA)

2019.03.16 11:51:38 38.2685 40.9912 5.0 -.- 2.2 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR)

2019.03.16 11:50:14 34.4113 26.4583 13.2 -.- 4.1 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2019.03.16 10:42:24 38.9987 37.3325 0.0 -.- 1.8 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS)

2019.03.16 10:16:29 38.9932 37.3333 0.0 -.- 2.0 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS)

2019.03.16 09:45:50 36.4282 28.1298 68.4 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2019.03.16 08:57:26 39.7277 25.5998 5.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 08:53:58 40.3687 27.1580 5.0 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)

2019.03.16 08:30:57 39.3272 27.7653 5.6 -.- 1.9 -.- KAYRAKALTI-SOMA (MANISA)

2019.03.16 08:28:19 39.3318 27.7440 9.0 -.- 2.2 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)

2019.03.16 06:52:46 39.7385 25.5618 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 06:44:35 39.7420 25.6125 7.9 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI

2019.03.16 05:18:13 37.2047 28.3518 12.0 -.- 2.3 -.- MUGLA

2019.03.16 03:58:23 39.7337 25.6323 9.2 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI

2019.03.16 03:44:06 39.7155 25.5865 11.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 02:46:16 39.7272 25.6242 8.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 02:36:52 39.7262 25.6165 9.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 02:14:35 38.7925 25.5893 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 02:03:35 39.7190 25.5888 16.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 01:35:28 39.7240 25.6030 10.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 01:33:19 39.7393 25.6175 8.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI

2019.03.16 01:31:45 39.7262 25.6317 8.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 01:23:42 40.5995 36.8128 5.9 -.- 2.6 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)

2019.03.16 01:20:56 40.4635 28.4453 4.9 -.- 1.6 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)

2019.03.16 01:13:36 39.7132 25.6512 13.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2019.03.16 01:09:53 39.7178 25.5532 7.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI