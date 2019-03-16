Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gaziosmanpaşa'da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Erdoğan, Gaziosmanpaşa mitinginde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın timsali olmayı sürdüreceğiz. Buradan Gaziosmanpaşa'dan bize saldıran haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayanlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz.

Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz.