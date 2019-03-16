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'nun "hemşeri kıyağı" partiyi karıştırdı

Bayraklı’da akrabası ’ı aday gösterdi. Partilerinden istifa eden 3 belediye meclis üyesi, liderine mesaj gönderdi: Gitsin Sandal’ı ’ye aday yapsın.

Bayraklı tepki
CHP krizin partisi haline geldi. , 'in Bayraklı İlçesi'nde eşinin akrabası olan 'ı aday gösterdi. Bu durum partilileri isyan ettirdi. Bayraklı Belediyesi CHP'li meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Alim Şenay partilerinden istifa etti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren , "Genel Başkan eğer akrabasını aday gösterecekse memleketi Tunceli'ye götürüp oradan aday yapsın. Bu aday, Bayraklı mozaiğini temsil etmiyor. Bundan sonra AK Parti'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ı destekleyeceğim" dedi.

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