CHP krizin partisi haline geldi. Kılıçdaroğlu, İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde eşinin akrabası olan Serdar Sandal'ı aday gösterdi. Bu durum partilileri isyan ettirdi. Bayraklı Belediyesi CHP'li meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Alim Şenay partilerinden istifa etti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Şeref Balbay, "Genel Başkan eğer akrabasını aday gösterecekse memleketi Tunceli'ye götürüp oradan aday yapsın. Bu aday, Bayraklı mozaiğini temsil etmiyor. Bundan sonra AK Parti'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ı destekleyeceğim" dedi.
- Güncel
- 16.03.2019
- Gazete
Kılıçdaroğlu'nun "hemşeri kıyağı" partiyi karıştırdı
Kılıçdaroğlu Bayraklı’da akrabası Serdar Sandal’ı aday gösterdi. Partilerinden istifa eden 3 belediye meclis üyesi, CHP liderine mesaj gönderdi: Gitsin Sandal’ı Tunceli’ye aday yapsın.
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