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  • 16.03.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 22:07

İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 'daki terör saldırısı ve 'deki gelişmelerle ilgili olağanüstü toplanmasını istedi.

İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede Zarif, İİT Dönem Başkanı olarak Türkiye'den, 'daki terör saldırısını ve Müslümanların öldürülmesini kınamasını, İslam ülkelerinin de bu katliama uygun tepkiyi göstermesini istedi.

Bakan Zarif, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ve İsrail askerlerinin 'deki Müslüman camilerine yönelik hakaretlerine karşı İİT'nin liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde acil ve olağanüstü toplanması çağrısında bulundu.

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