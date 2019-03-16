Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının acıları devam ediyor. Türkiye'den Yeni Zelanda'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet gitti.

Bugün öğle saatlerinde hareket eden uçakta cami saldırısında yaralanan Tuyan'ın ailesi de yer aldı. Oktay ve Çavuşoğlu, Tuyan ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken son bilgileri de aldı.





Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek, yaralı vatandaşların durumlarının yakından takip edildiğini, her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.