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  • Son Güncelleme: 16.03.2019 21:18

Oktay ve Çavuşoğlu 'da yaralanan Tuyan'ın ailesiyle görüştü

ve Çavuşoğlu öğlen saatlerinde 'ya hareket etti. Heyetle birlikte Oktay ve Çavuşoğlu'nun uçağında Christchurch’teki saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan’ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan da yer aldı.

Oktay ve Çavuşoğlu, Tuyan'ın ailesiyle görüştü

'da 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının acıları devam ediyor. 'den Yeni Zelanda'ya , Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet gitti.

Bugün öğle saatlerinde hareket eden uçakta cami saldırısında yaralanan Tuyan'ın ailesi de yer aldı. Oktay ve Çavuşoğlu, Tuyan ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken son bilgileri de aldı.

Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek, yaralı vatandaşların durumlarının yakından takip edildiğini, her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.

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