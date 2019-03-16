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  • Son Güncelleme: 16.03.2019 19:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bayburtlular ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Bayburtlular ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak Bayburtlular ile buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Bayburtlular ile biraraya geldi. Twitter hesabından görüşme ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "17 yıldır Sn. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye güçlü destek veren Bayburtlu hemşehrilerimizle İstanbul'da buluştuk. Milletimizin desteği ile, duası ile ülkemizi Büyük ve Güçlü Türkiye idealine kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.





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