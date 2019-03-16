Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bayburtlular ile buluştu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Bayburtlular ile bir araya geldi.

17 yıldır Sn. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye güçlü destek veren Bayburtlu hemşehrilerimizle İstanbul'da buluştuk. Milletimizin desteği ile, duası ile ülkemizi Büyük ve Güçlü Türkiye idealine kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.











Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Bayburtlular ile biraraya geldi. Twitter hesabından görüşme ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "" ifadelerine yer verdi. TÜM MANŞETLER