Haçlı zihniyeti, Yeni Zelanda'da terör saçtı. Teröristler, 2 camiye saldırdı. Canilerden Tarrant, tüfeklerle 17 dakika kurşun yağdırdı. Katliamı da Facebook'tan canlı yayınladı. 49 kişi ölürken, 48 kişi de yaralandı. Cani katliamdan önce de manifesto yayınlayıp Türkler'i hedef aldı.







TARİHİ REFERANSLARLA DOLU!

Öte yandan teröristin silahındaki tarihi ve siyasi referanslar dikkatlerden kaçmadı. 49 masum müslümanın ölümüne sebep olan teröristin Haçlı zihniyeti ve aşırı sağcı tarihi ve siyasi referanslarla dolu mesajlar verdiği görüldü.



İşte anlamlarıyla beraber o mesajlardan bazıları:



-Teröristin saldırıdan hemen önce Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafta silahının üstüne büyük harflerle 'Turkofagos' yani 'Türk Yiyici' yazdığı görülüyor.

-Tours 732: (Puvatya Savaşı) Endülüs Emevi Devleti'nin 732 yılında yenilgiye uğradığı ve Batı Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasını durduran savaşın yapıldığı yer.



- Miloş Obiliç: Kosova Savaşı'ndan sonra Sultan 1'inci Murat'ı şehit eden Sırp asker.







- Anton: İsveç'te göçmen iki çocuğu öldüren Anton Lundin Petterson'u simgeliyor.



- Alexandre Bissonnette: 2017'de Kanada'da bir camiye saldırarak 6 kişiyi öldüren aşırı sağcı.







- Janos Hunyadi: 2'nci Murat ve oğlu Fatih Sultan Mehmed'e karşı iki defa Belgrad şehrinin Türkler tarafından alınmasını engelleyen Sırp Komutan.



-Ernst Rüdiger von Starhemberg: 1683'te Kahlenberg Muharebesi'nde Osmanlı'yı yenmiş generallerden birisi. Bu savaşın sonucunda 2'nci Viyana Kuşatması sona ermiş ve Osmanlının Avrupa'dan geri çekilmesi başlamıştı.







HAÇLI ZİHNİYETİ YÜZYILLARDIR HAFIZASINI DİRİ TUTARKEN BİZ NE YAPIYORUZ?

Teröristin gerçekleştirdiği saldırıda yapmış olduğu Türk ve İslam dünyasına ilişkin önemli referanslar, tarihi ve milli şuurun önemini birkez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda vatandaşlar "Batı ve Haçlı zihniyeti yüzyıllardır hafızasını diri tutarken biz gençlerimize tarihimizi ne kadar yeterli seviyede öğretiyoruz?" ifadelerini kullandı.