Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Hakurk'a hava harekatında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.' ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Hakurk'a hava harekatında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.' ifadelerine yer verildi. Ayrıntılar geliyor...
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