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  • 16.03.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 19:04

Son dakika: 'ndan Hakurk açıklaması

'ndan yapılan açıklamada "Hakurk'a hava harekatında silah mevzii, barınak, sığınak ve imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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