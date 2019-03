Başkan Erdoğan Zeytinburnu'nda açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda vatandaşlara hitap etti.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



Son 1.5 ayda İstanbul'un 13. mitingimizi yapıyoruz. 41 ilde miting yaptık. Hem il hem ilçe mitingilerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Elbette bu süreçte yolunu kaybeden, yoldan çıkanlar oldu. Kendine başka yol arayanlara yapacak bir şey yoktur.



'AK PARTİ GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALIYOR'



Çok iyi işler yaptığı halde sırf milletiyle iletişimi iyi olmadığı için görev süresi dolmadan nöbet değişikliğine gittiğimiz arkadaşlarımız oldu. AK Parti gücünü milletten alan bir partidir. Biz sadece milletimize baktık. Öyle olduğu için de 14 seçimde milletimizin desteğini aldık.



'HER KESİME KULAK VERİYORUZ'



Bu seçimde, şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde 50-60 il gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken, milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz.



Şartlar ne olursa olsun güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken adımları ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Seçimden sonra çok daha kararlı ve süratli adımlar atacağız. Bunun için sizlerin güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Birileri farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini oğuşturarak bekliyor. CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine güçlenmiş olarak çıkacak. O zaman bunların hepsi kaçacak delik arayacak.



AYRINTILAR GELİYOR...