İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İBB kültür merkezlerinde 15, 16 ve 17 Mart tarihlerinde planlanmış tüm konser etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu.

Ayrıca Üsküdar Belediyesi'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Okay Temiz konseri, Esenler Belediyesi bünyesinde 15 - 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Murat Kekilli konseri, Aşık Veysel'i Anma Gecesi ve Ömer Çelik konserleri, Sultanbeyli Belediyesi'nde 15-16 ve 17 Mart tarihlerindeki tüm konser etkinlikleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yusuf Güney'in Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde yarın gerçekleştireceği konser iptal edildi.