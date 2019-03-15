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  • 15.03.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 20:33

'da yapılması planlanan birçok konser iptal edildi

'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı dolayısıyla, 'da yapılması planlanan birçok konser iptal edildi.

İBB duyurdu: Konserler iptal edildi...

(İBB), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İBB kültür merkezlerinde 15, 16 ve 17 Mart tarihlerinde planlanmış tüm konser etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu.

Ayrıca 'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Okay Temiz konseri, bünyesinde 15 - 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Murat Kekilli konseri, 'i Anma Gecesi ve konserleri, Sultanbeyli Belediyesi'nde 15-16 ve 17 Mart tarihlerindeki tüm konser etkinlikleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yusuf Güney'in Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde yarın gerçekleştireceği konser iptal edildi.

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