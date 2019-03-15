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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 19:25

Son dakika... TBMM'de Yeni Zelanda için ortak bildiri

Son dakika... TBMM'de bulunan 5 parti Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ortak bildiriyle kınadı.

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