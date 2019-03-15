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Son dakika... TBMM'de Yeni Zelanda için ortak bildiri
Son dakika... TBMM'de bulunan 5 parti Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ortak bildiriyle kınadı.
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