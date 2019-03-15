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20 bin sözleşmeli öğretmene atama heyecanı

20 bin atama heyecanı
Şubat ayında 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kadrosunu büyütüyor. Başvuru süreci de bu ay sonunda başlıyor. Takvime göre, ön başvuru alınması, merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması gibi işlemler, 26 Mart-1 Nisan tarih aralığında gerçekleşecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 5 Nisan tarihinde ilan edilecek. Bu işlemlerin gerçekleşmesinin akabinde sözlü sınavlar 12-30 Haziran tarih aralığında tamamlanacak. İtirazlar 8-10 Temmuz, itirazların tamamlanması ise 16 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

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