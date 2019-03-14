Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Kıraathanesi yaklaşık 2500 metre kare inşaat alanına sahip, içerisinde 100 bin kitap var. Bu kitapların 60 bini basılı kitap. Yaklaşık 20 bini dijital kitap. 18 bini sesli kitap. 102 tane de kabartmalı kitabımız var. Yani engelli kardeşlerimiz de burada kitapları okuyarak ders çalışabilecekler." dedi.

Başakşehir Millet Bahçesi içinde kurulan ve İstanbul'un en büyüğü olma özelliği taşıyan 75 bin kitaplık Başakşehir Millet Kıraathanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Açılışta gençlerle bir araya gelen Kurum, yaklaşık 4 ay önce, 360 bin metre karelik alanı içeren millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "O güne yetiştiremediğimiz, Cumhurbaşkanımızın Başakşehir'e, İstanbul'a söz verdiği millet kıraathanesini açmayı Allah bize nasip etti." diye konuştu.

Kurum, "Millet Kıraathanesi yaklaşık 2500 metre kare inşaat alanına sahip, içerisinde 100 bin kitap var. Bu kitapların 60 bini basılı kitap. Yaklaşık 20 bini dijital kitap. 18 bini sesli kitap. 102 tane de kabartmalı kitabımız var. Yani engelli kardeşlerimiz de burada kitapları okuyarak ders çalışabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kıraathane'nin girişinde çocuk kütüphanesi, seminer salonu, mescit, kafeterya bulunduğunu da kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz buraya geldiğinde 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri bir mekanı bugün Başakşehir'e, İstanbul'a kazandırmış oluyoruz. Biz 81 ilimizde millet bahçesi projesi yürütüyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metre kareye çıkarıp sizlerin oynayabileceğiniz, spor yapabileceğiniz, bisiklete binebileceğiniz o yeşil alanları yurt dışında gördüğümüz o büyük bölge parklarını tüm şehirlerimize inşa ediyoruz. Biz çevremizi, doğamızı korumaya ilişkin bir çok proje geliştiriyoruz."

"MUHTEŞEM BİR ESERİN İÇİNDE BULUNUYORUZ"

Programa sonradan katılan ve ABD'de öğrencilik hayatında Bilal Erdoğan ile tanıştığını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orada kütüphanelerin güzelliklerinden çok etkilendik. Orada öğrencilerin, gençlerin hayatı kütüphanelerin etrafında geçiyor." şeklinde konuştu.

Varank, Bizde de artık böyle bir vizyonun ortaya konmuş olması, gençlerin millet kıraathanelerinin, kütüphanelerin etrafında, ilimle bilimle, okuyarak ders çalışarak hayatlarını geçiriyor olmaları gerçekten gurur verici. Bizim orada gördüğümüzden çok daha muhteşem bir eserin içinde bulunuyoruz şu anda. Tabi burada Cumhurbaşkanımızın vizyonunun hakkını vermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız millet kıraathaneleri diyerek en önemli yatırımın husus olan gençlerimize, insana yatırımın altınız çizdi." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR MİLLET KIRAATHANESİ;

1.350 m² sessiz kütüphane, 150 m² çocuk kütüphanesi, 75 m² çok amaçlı salonu, 700 m² cafe-restoranı, mescitleri, teknik alanları ve açık sergi alanlarını bünyesinde bulunduruyor.

Felsefeden din bilimlerine, güzel sanatlardan edebiyata, toplum bilimlerinden tarihe kadar tüm disiplinlerde 60.000 adet basılı kitap, 20.000 adet dijital kitap, 18.000 adet sesli kitap, 102 adet Braille kitabına (kabartmalı) sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi yaklaşık 100.000 kitap ile hizmet verecektir. 500 kişilik kapasiteye sahip Kıraathanede, sessiz kütüphane alanı 7 gün 24 saat açık olacaktır.

Engelsiz yaşama özel olarak tasarlanan kütüphane, bünyesinde bulundurduğu kabartmalı, sesli ve dijital kitapların yanı sıra 2 adet dijital kitap tarama – okuma cihazı ile bilginin herkes tarafından erişilebilmesine olanak sağlıyor.

Çağımızın teknolojik gereksinimlerini karşılayacak Millet Kıraathanesi; görevliye ihtiyaç duyulmadan otomatik kitap ödünç alma sistemi yanı sıra kitap arama cihazı, sınırsız internet, tarayıcı, fotokopi gibi imkanları da barındırmaktadır.

Çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırılması ve kütüphanede daha fazla vakit geçirilebilmesi düşüncesiyle tasarlanan çocuk kütüphanesi, 85 kişi ve bine yakın kitap kapasitesi ile Kıraathane'nin merkezinde, 275 yıllık ağacın çevresinde konumlanmıştır.

Kıraathane, 700 m²'lik alanda yer alan 150 kişilik yeme-içme alanı, 50 kişilik çok amaçlı etkinlik salonu, 120 m²'lik sergi duvarı ile birçok kültürel faaliyete ev sahipliği yapacak altyapıya sahiptir.

16.500 m²'lik yeşil alanı ile açık çocuk oyun alanı, peyzaj içerisinde bulunan okuma modülleri, spor sahaları, açık sahne ve amfi ile sene boyunca gençlerin zaman geçirebileceği çok fonksiyonlu bir yapı olarak tasarlanmıştır.