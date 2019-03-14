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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 18:48

Son dakika... Kaşıkçı inde flaş gelişme! çıkarıldı

Son dakika... Kaşıkçı inde flaş gelişme! 'nin talebiyle çıkardı.

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı ine ilişkin son dakika gelişmesi! 'nin talebiyle infaz timindeki 20 Suudi şüpheli hakkında çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinde yer aldığı belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi Arabistan'dan yargıladığı isimleri açıklamasını istemişti.

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