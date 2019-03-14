Kaşıkçı cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi! Interpol Türkiye'nin talebiyle infaz timindeki 20 Suudi şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinde yer aldığı belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi Arabistan'dan yargıladığı isimleri açıklamasını istemişti.
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