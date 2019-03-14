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  • 14.03.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 18:38

'nin pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

'da tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan pankart, anlam taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı.

HDP'nin pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, , 31 Mart yerel propagandası kapsamında kentin muhtelif yerlerine Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart ve billboard astı. 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine HDP'nin seçim propagandası için kullandığı ve üzerinde Kürtçe 'Li Diji Şer Aşiti' yazılı pankart ve billboardlara 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı ve Türk Medeni Kanununun TMK) 7'nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile el konulmasına karar verdi. Karar sonrası pankartlar söküldü.

Hakimliğin kararının ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, polis ekiplerince kaldırılarak, el konuldu. Pankartların sökülmesine HDP yöneticileri tepki gösterdi.

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