Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

SEÇİMDEN SONRA 3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ

Bugün 14 mart Tıp Bayramı, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların asla affedilir bir yanı yoktur. Saldıranlar doğrudan kendi canlarına, yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller. Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur.

Eski Türkiye'de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemindeki eksikler, yanlışlar nedeniyle ortaya çıkan vahim görüntülerdi. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu, vatandaşımız doktora ulaşana kadar öyle eziyetler çekiyordu ki sağlam olsa bile hasta oluyordu. Muayenesini oldu, reçetesini aldı bu defa da ilaç bulamıyordu. İster acilden ister poliklinikten gelsin faturayı ödeyemediği için rehin alınan veya ölüsü verilmeyen vatandaşlarımız vardı.

Hastanelerimizi her şeyi ile modernleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde 1156 hastanenin büyük bölümünü yeniden yaparak toplamda 1286 hastane inşa ettik. Hastanelerimizdeki yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon 17 bine yükselttik. Ambulans sayısını 5 bine ulaştık. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline gelmiştir.

Şehir hastaneleri şahsımın sağlık alanında zirve olarak gördüğüm hayalimdi. Hastanın başka hiçbir yere gitmeden teşhis ve tedavisinin yapılmasıydı.