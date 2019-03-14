MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin düzenlediği Aksaray mitinginde halka hitap etti.

Bugün 14 Mart tıp Bayramıdır. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Sağlıklı bir nesil için gece gündüz demeden çalışan hekimlere yürekten müteşekkiriz.

Aksaray'ın çaresi MHP'dir. Beka için milli karar, Aksaray için istikrar. Zillete dur diyenler bu meydanlarda buluşmuş. Aksaray, Cumhur İttifakımızın içinde değildir ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. AK Partili kardeşlerimizle biriz beraberiz. Üslubumuza, sözlerimize azami dikkat edeceğiz. Siyaseti, rekabeti yozlaştırmayacağız.

Cumhur ittifakı Türkiye'dir, Türk milletidir. Zillet İttifakını oluşturanlar Cumhur İttifakında gedik açmak için uğraşıyorlar, dedikodu yapıyorlar, açığımızı kolluyorlar. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP Bartın Milletvekili PKK'lılara 'kardeşim' diyor onlardan oy istiyor, aman dileniyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek için bahane bulmak için kıvranıyor. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuştur. Silivri'de bir HDP'li 'genel merkezimizden talimat geldi CHP'yi destekleyeceğiz' diyor.



KILIÇDAROĞLU BİZE MİLLİYETÇİLİK ANLATMASIN

Bunlar aklını oynatmış, yollarını şaşırmış, ihaneti alenileştirmiş. Kılıçdaroğlu Sakarya'daki tank palet fabrikası üzerinden yalan icat etmesin, bize milliyetçilik anlatmasın. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Bu cüreti nereden alıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağıma inanmayan bir zihniyetin CHP genel koltuğunda oturması fiyaskodur. Bize saray bekçisi diyen ahmaklar bize susturamayacakları ezanın bekçisiyiz. CHP Genel Başkanı millilik konusunda bizim yanımızdan bile geçemez. Ağırlıklarımız farklıdır, zihniyetlerimiz farklıdır. Kılıçdaroğlu ve hülle partisi İP ne adamlığı bilir ne de erdemli olmayı. Onlar gitsin HDP ile fısıldaşsınlar, PKK ile yanak yanağa versin, zira yaptıkları yapacakları budur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır.

Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız, bayrağımızı yakanlardan memnun. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar, hemen konuyu patlıcana taşıyorlar. Patlıcan yazın ucuzlar. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Dileriz ki herkes istediğini yesin, içsin. Kimsenin mutfağına diyeceğimiz yok. Patlıcan pahalıysa dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır yer. Beka yenir mi? Beka yokken aç yattım yok kalktım demek mümkün olur mu? Beka yoksa vatan yoktur. Akşam kuracağımız bir sofra yoktur, beka yoksa bereket yoktur.

Türkiye 2018'in yaz aylarında ekonomik saldırıya uğradı mı? Uğradı. Trump bir yandan küresel tefeciler diğer yandan ekonomik bekamıza savaş açtılar mı açtılar. Türkiye husumeti ortak değerlendirmeyecek mi? Türk milleti çok açık bir saldırı altındadır.