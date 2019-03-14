Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ziaur Rahman Caddesi'nde Çankaya Köşkü yakınında meydana geldi.
Ankara'daki kazaya karışan lüks otomobilin sürücüsü her yerde aranıyor!
Kontrolden çıkarak arkadan hızla çarptığı taksinin şoförü Nevzat Çakır’nın ölümüne neden olan lüks otomobil sürücüsü İsmail A. her yerde arıyor.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ziaur Rahman Caddesi'nde Çankaya Köşkü yakınında meydana geldi.
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