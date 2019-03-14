Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Mogherini, 'Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim.' dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Mogherini, 'Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim.' dedi. Ayrıntılar geliyor...
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