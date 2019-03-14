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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 14:24

Avrupa Birliği'nden 'ye 1.5 milyar euro

, "'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim." dedi.

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