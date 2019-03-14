8 Mart Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşanan ezan protestosu geçmişi de hatırlattı. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde yapılan 2014'ün ilk meclis toplantısında bakın neler yaşanmıştı...

Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı ve CHP'li meclis üyesi Taşkın Ofluoğlu, Ezan hazımsızlığını bu sözlerle dile getirdi:

Bırakınız insanlar ibadetlerini evlerinde de yapabilirler. Buradaki nüfusun hepsini camilere doldurmamız mümkün değildir. Ezanı duymuyorsa alsın bir ezan kaseti evinde otursun dinlesin. Bugün Türkiye'de en az 5 camiden ezan sesini duyacak vaziyete geldik. Bizim Çekmece'de okunan ezan Bandırma'dan duyuluyor.

CHP CAMİYİ NALBANTA ÇEVİRDİ

Fatih'teki Mimar Mehmetağa Camii de o zulümden nasibini alan camilerden...1938 yılında İsmet İnönü tarafından satılığa çıkarıldı ve bir nalbanta satıldı. 1950 yılında tek parti döneminden Demokrat Parti'ye geçişle birlikte Adnan Menderes tarafından tekrar camiye çevrildi.

KARANLIK GÜNLERİN İZLERİ HALA CAMİ DUVARINDA

Mimar Mehmetağa Camii'nde o dönemde nalbant olarak kullanılmasının izlerini halen taşıyor. Atların bağlandığı demir halkalar ibret olsun diye duvardan sökülmedi.



