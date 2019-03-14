Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.03.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 17:35

Ekrem İmamoğu'nun arkadaşı 'li 'ndan skandal ezan çıkışı

Taksim'de 8 Mart 'nde ve 'nın siyasi kolu öncülüğünde toplanan grubun skandal ezan protestosu geçmişi akıllara getirdi. 'nde yapılan 2014'ün ilk meclis toplantısında konuşan CHP'li meclis üyesi ve 'nun arkadaşı , "Ezan dinlemek isteyen kaset alsın" diyerek skandal açıklamalara imza atmıştı. CHP, Fatih'teki 'ni de 1938 yılında nalbanta çevirmişti ve namaz kılınan kutsal yere atlar bağlanıyordu. İşte o karanlık günlerden görüntüler...

8 Mart 'nde Taksim'de yaşanan ezan protestosu geçmişi de hatırlattı. 'nde yapılan 2014'ün ilk meclis toplantısında bakın neler yaşanmıştı...

Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı ve CHP'li meclis üyesi Taşkın Ofluoğlu, Ezan hazımsızlığını bu sözlerle dile getirdi:

Bırakınız insanlar ibadetlerini evlerinde de yapabilirler. Buradaki nüfusun hepsini camilere doldurmamız mümkün değildir. Ezanı duymuyorsa alsın bir ezan kaseti evinde otursun dinlesin. Bugün Türkiye'de en az 5 camiden ezan sesini duyacak vaziyete geldik. Bizim Çekmece'de okunan ezan Bandırma'dan duyuluyor.

CHP CAMİYİ NALBANTA ÇEVİRDİ
Fatih'teki de o zulümden nasibini alan camilerden...1938 yılında tarafından satılığa çıkarıldı ve bir nalbanta satıldı. 1950 yılında tek parti döneminden Demokrat Parti'ye geçişle birlikte tarafından tekrar camiye çevrildi.

KARANLIK GÜNLERİN İZLERİ HALA CAMİ DUVARINDA
Mimar Mehmetağa Camii'nde o dönemde nalbant olarak kullanılmasının izlerini halen taşıyor. Atların bağlandığı demir halkalar ibret olsun diye duvardan sökülmedi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğu'nun arkadaşı CHP'li Taşkın Ofluoğlu'ndan skandal ezan çıkışı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri