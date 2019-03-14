Bugünkü
Takvim

'ın eşi 'nın ölümüne patlayan lastik sebep oldu iddiası

Başarılı oyuncu ’ın 20 yıllık eşi ’nın Çeşme yolundaki trafik sında can vermesi, büyük üzüntüye neden oldu. İddialara göre kazanın nedeni, otomobilin patlayan lastiği...

Lastik trajedisi
Oyuncu 'ı kahreden haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi , kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek. Kazayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak TAKVİM'in edindiği bilgilere göre otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.




Twitter:
ARDA TURAN:Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah... Allah rahmet eylesin....
CAN YILMAZ: Zafer Çika'yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim.
: Ah canım Zafer Abicim be... Evimize gelecektin, çocukları görecektin...
: Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika bir hayatını kaybetti... Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...
: Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm! Başın sağolsun Demet Akbağ. Allah rahmet eylesin.
DEMET EVGAR: Ahh Zafer abi, iyi insan... Çok üzgünüm... Nur olsun yolların güzel abiciğim...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDemet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümüne patlayan lastik sebep oldu iddiası
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri