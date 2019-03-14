Oyuncu Demet Akbağ'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek. Kazayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak TAKVİM'in edindiği bilgilere göre otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Twitter:
ARDA TURAN:Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah... Allah rahmet eylesin....
CAN YILMAZ: Zafer Çika'yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim.
BUSE TERİM: Ah canım Zafer Abicim be... Evimize gelecektin, çocukları görecektin...
SUNAY AKIN: Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika bir trafik kazasında hayatını kaybetti... Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...
ECE USLU: Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm! Başın sağolsun Demet Akbağ. Allah rahmet eylesin.
DEMET EVGAR: Ahh Zafer abi, iyi insan... Çok üzgünüm... Nur olsun yolların güzel abiciğim...
İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek. Kazayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak TAKVİM'in edindiği bilgilere göre otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Twitter:
ARDA TURAN:Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah... Allah rahmet eylesin....
CAN YILMAZ: Zafer Çika'yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim.
BUSE TERİM: Ah canım Zafer Abicim be... Evimize gelecektin, çocukları görecektin...
SUNAY AKIN: Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika bir trafik kazasında hayatını kaybetti... Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...
ECE USLU: Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm! Başın sağolsun Demet Akbağ. Allah rahmet eylesin.
DEMET EVGAR: Ahh Zafer abi, iyi insan... Çok üzgünüm... Nur olsun yolların güzel abiciğim...
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