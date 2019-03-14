Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Fazıl Bey'le de oradaki buluşmamız, o davet önemliydi. Birçok şeyler de söylendi. Mesajlar atıldı, yıldırmaya yönelik. Arkadaşlara 'gideceğim' dedim." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, "ABD'den senatör o gün misafirimdi. Kendisine dedim ki, 'yogun programın yoksa buradan beraber gidelim' dedim. O da kırmadı, geldi. Çok çok memnun oldu. Trump'a da anlatmış. Bana söyledi." dedi.
BAŞKAN İLK DEFA AÇIKLADI
Başkan Erdoğan, "Ben tabii kendisinden özellikle 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik, o da bir beste yapacak. Onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak. Çünkü bizim hakikaten salon muhteşem. Diyebilirim ki tam bir opera binası oldu. Eksikleri olabilir. Ülkemizde onun benzeri yok henüz. Fazıl Bey'in de orayı beğeneceğine inanıyorum." diye konuştu.
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