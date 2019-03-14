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  • 14.03.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 22:12

'da hareketli anlar... Korkunç şüphe ekipleri harekete geçirdi

ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine inceleme yaptı.

Ankara'da hareketli anlar... Korkunç şüphe

Yenimahalle OSTİM Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketi şubesinde görevli personel, çalıştıkları sırada boğazlarında ve gözlerinde yanma hissetmeleri üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine giden polis ekipleri, iş yerinde giriş ve çıkışları kontrol altına aldı, sağlık ekipleri de personeli muayene etti.

TESPİT EDİLMEDİ
Daha sonra, ekipleri de özel kıyafetlerle iş yerinde kimyasal madde ölçümü yaptı. İlk ölçümde az miktarda klor gazına rastlanırken, ikinci ölçümde zararlı gaz tespit edilemedi.

Bunun üzerine, iş yeri yeniden açıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen personel görevine döndü.

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