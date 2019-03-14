Başkan Erdoğan, Netanyahu’ya seslendi: Kendine gel zalim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da halka hitap etti. İsrail'e ve Zillet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi:
Kimler el ele CHP, kiminle HDP. Taksim'de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana, HDP. Bu seçim onun için bir beka seçimidir.
Ezanımıza hor bakanlar, bayrağımızı yakanlar bunlar. Şu anda Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı? Sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara'da Bay Mansur bunlarla beraber mi?
Bunlar beraber oyları istiyorlar mı? Dörtlü çete, CHP, HDP, sözde İyi Parti, bir de Saadet'çik, hepsi beraberler. Şimdi bunlara istiyorum ki sizler hep beraber dersinizi orada verin.
Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescid-i Aksa'yı, Kubbettüs Sahra'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi utanmadan, sıkılmadan, İsrail başındaki o soyguncu, şu anda kendi ülkesinde yargılanıyor.
Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı, soygundan, suistimalden. Bu adam şimdi oradan, 'Türkiye'de gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin' diyor.
Ey Netanyahu, sen kendine gel, kendine. Sen zalimsin. Sen, 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen, kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin. 7'den 70'e binlerce, on binlerce insanı şu anda hücrelere tıkayan bir zalimsin.
Tahrik etme. Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik. Hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ama hesabını uluslararası camiada size soracağız.
SİSİ İLE AYNI MASAYA OTURMAM
Erdoğan, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde önemli mesajlar verdi. Başkan, kendisi hakkında çirkin sözler kullanan Netanyahu'ya "İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok kişi var. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi mahkum eden bir antidemokratla aynı masaya oturmam.
Kimler el ele CHP, kiminle HDP. Taksim'de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana, HDP. Bu seçim onun için bir beka seçimidir.
Ezanımıza hor bakanlar, bayrağımızı yakanlar bunlar. Şu anda Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı? Sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara'da Bay Mansur bunlarla beraber mi?
Bunlar beraber oyları istiyorlar mı? Dörtlü çete, CHP, HDP, sözde İyi Parti, bir de Saadet'çik, hepsi beraberler. Şimdi bunlara istiyorum ki sizler hep beraber dersinizi orada verin.
Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescid-i Aksa'yı, Kubbettüs Sahra'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi utanmadan, sıkılmadan, İsrail başındaki o soyguncu, şu anda kendi ülkesinde yargılanıyor.
Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı, soygundan, suistimalden. Bu adam şimdi oradan, 'Türkiye'de gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin' diyor.
Ey Netanyahu, sen kendine gel, kendine. Sen zalimsin. Sen, 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen, kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin. 7'den 70'e binlerce, on binlerce insanı şu anda hücrelere tıkayan bir zalimsin.
Tahrik etme. Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik. Hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ama hesabını uluslararası camiada size soracağız.
SİSİ İLE AYNI MASAYA OTURMAM
Erdoğan, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde önemli mesajlar verdi. Başkan, kendisi hakkında çirkin sözler kullanan Netanyahu'ya "İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok kişi var. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi mahkum eden bir antidemokratla aynı masaya oturmam.
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