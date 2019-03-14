Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kağıthane'de iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştu.
Bakan Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak "Bugün Kağıthane'de, genç belediye başkan adayımız Mevlüt Öztekin ile ilçenin önde gelen iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştuk." dedi.
Bakan Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak "Bugün Kağıthane'de, genç belediye başkan adayımız Mevlüt Öztekin ile ilçenin önde gelen iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştuk." dedi.
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