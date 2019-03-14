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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 19:10

Bakan Albayrak Kağıthane'de iş insanları ve temsilcileri ile buluştu

, Kağıthane’de iş insanları ve temsilcileri ile buluştu.

Bakan Albayrak iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştu
, Kağıthane'de iş insanları ve temsilcileri ile buluştu.

Bakan Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak "Bugün Kağıthane'de, genç belediye başkan adayımız Mevlüt Öztekin ile ilçenin önde gelen iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştuk." dedi.

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