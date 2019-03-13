İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu'nun açıklamalarına cevap verirken Çelik, "Diktatör sıfatı en çok kendisine yakışıyor." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Değerli arkadaşlar diğer bir gündemimiz Netenyahu'nun açıklamaları. Netanyahu, Cumhurbaşkanımız için diktatör demiştir. Zaten Netenyahu kimi övüyor ve kime demokrat diyorsa onda problem vardır. Netenyahu'nun bu sözlerinin alt metninde Cumhurbaşımızın Filistin'e sahip çıkmasından dolayı bir nefret vardır. Kendisi geçtiğimiz gün yaptığı ırkçı açıklama tarihte kimleri akla getiriyor kamuoyuna bunu soruyorum. Diktatör sıfatı en çok kendisine yakışıyor. Kendisine yakışan sıfatı aynen iade ediyorum.

FAHRETTİN ALTUN'DAN EINSTEIN'LI YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözleriyle yanıt verdi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözlerine yer verdi.