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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 10:56

Ayvacık'ta deprem! Kandilli'den son dakika deprem açıklaması

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından saat 10.05'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. İşte detaylar...

Çanakkale Ayvacık'ta deprem!

'de deprem. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Tartışık mahallesinde sırasıyla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 7.1 kilometre altında saat 10.05'de meydana gelen depremin ardından saat 10.08'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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