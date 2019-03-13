Çanakkale'de deprem. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Tartışık mahallesinde sırasıyla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 7.1 kilometre altında saat 10.05'de meydana gelen depremin ardından saat 10.08'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.