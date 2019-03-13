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'ndeki yamuk binalar korkutuyor

1999 inin merkez üssü ’de yamulan binalar, vatandaşları tedirgin etti. 7 santim yan yatan bir apartman ise ’daki ’ne benzetildi. Evlerde zemine yerleştirilen eşyaların eğime doğru kaydığı gözlendi.

Pisa Apartmanı!
17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük inin merkez üssü 'ydi. Yıkılan binalarda 17 binden fazla kişi can verdi. Facianın ardından 20 yıl geçti. Buna rağmen Kocaeli, faciaya davetiye çıkartan binalara ev sahipliği yapmaya devam etti. İzmit'te bulunan bir bina ise yürekleri ağza getirdi. 30 yıl önce bitişiğindeki otel inşaatı nedeniyle 7 santim yan yatan bina, vatandaşları tedirgin etti. 7 santim eğilen evde yaşayan Necip Doğru, depremi aynı evde geçirdiğini söyledi. Bölgede buna benzer birbirine yaslanmış halde duran 20 hasarlı bina olduğu bildirildi.



'RiSK TAŞIYOR'
Yamulan evlerde zemine yerleştirilen dairesel cisimlerin eğime doğru hareket ettiği gözlendi. Hem uzmanlar hem de vatandaşları korkutan eğik bina, 'nın ünlü 'ne benzetildi. Yard. Doç. Dr. Özkan Coruk, binadaki yamuklukların zeminin yumuşak olmasından kaynaklındığını söyledi ve ekledi: "Bitişik düzen binalar olmasaydı ayakta durması mümkün değildi. Bu tip binalar, yıkılma riski taşıyor."



Zemine konulan cisimler eğime doğru hareket ediyor.

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