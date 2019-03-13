Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'ndaki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törende vatandaşlara Kanal Ankara projesinin temelinin çok yakında atılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Kanal Ankara projesi nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen sorular arasında Kanal Ankara projesi nereye yapılacak sorusu da yer alıyor.

KANAL ANKARA NEDİR?

Başkan Erdoğan, Kanal Ankara'nın yakında temelinin atılacağını duyurdu. Kanal Ankara projesi nedir sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Erdoğan'ın temelinin atılacağına dair müjdesini verdiği Kanal Ankara projesi yeşil ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken bir proje olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KANAL ANKARA AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada Kanal Ankara'nın temelinin yakında atılacağını belirtti:

"Buraya Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. 35 kilometrelik Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok büyük değer kazandırıyoruz. Ankara'nın güneyinin çehresini değiştireceğine inandığım bu projenin temelini çok yakında atıyoruz. Bugün resmi açılışını yaptığımız eserlerden biri de Konya yolu boyunca inşa ettiğimiz köprülü kavşaklardır. Belediyemiz gerçekten çok önemli yatırımlara imza attı. Gölbaşı'na bambaşka bir hava katan şehir parkımız, 53 ayrı park, spor merkezleri, kültür merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlerin hizmetine sunuldu."

KANAL ANKARA PROJESİ NEREYE YAPILACAK?

Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahalleleri sınırlarından geçen ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kaplayan Kanal Ankara projesi 7 etaptan oluşuyor. Kanal Ankara projesi yeşil alanları ve sosyal alanları ile ön plana çıkıyor. İçerisinde su sporları, doğa sporları, macera parkı, seyir terası, tırmanma duvarı, macera köprüsü, fantastik oyun alanı, engelsiz oyun alanı, paintball alanı, piknik alanı ve konser alanları gibi aktivite bölümleri oluşturulan Kanal Ankara'nın tamamlandığında başkentin yeni sembollerinden birisi olması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çılgın projesi Kanal Ankara geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmişti. Projeyi Millet Bahçesi ile birleştirecek olan bakanlık bölgede dev bir rekreasyon alanı oluşturmayı hedefliyor. 9,2 kilometre uzunluğundaki Kanal Ankara projesini yıllardır büyük bir özlemle bekleyen Çankaya ve Mamak sınırındaki 8 mahalle sakini projeyle ilgili ihalenin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.