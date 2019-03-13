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  • 13.03.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 19:43

Taksim'de bir in 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Taksim'de bulunan bir in 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen iki kişiden biri öldü.

Taksim'de otelde korkunç olay!

'nda bulunan deki olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Otelin 8'inci katından 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü.

Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşen kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alman uyruklu olduğu öğrenilen kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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